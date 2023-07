Caldo e rischio incendi: ecco come interviene la protezione civile

Roma, sala operativa della protezione civile della Regione Lazio. Le postazioni, circa 30, sono al completo. Ci sono i volontari, oltre 3000 con specializzazione antincendio boschivo, gli operatori, i vigili del fuoco, i carabinieri, forestali e funzionari regionali. La collaborazione tra enti è continua così come il monitoraggio del territorio in modo particolare in giornate a rischio come quella di oggi in cui le temperature superano i 30 gradi e il rischio incendi può essere concreto. Presenza capillare sul territorio, oltre 700 mezzi per lo spegnimento a terra, 7 gli elicotteri della flotta regionale tra cui un bimotore che può intervenire sulla zona urbana della capitale. In situazioni particolarmente difficili è possibile anche intervenire con i mezzi della flotta nazionale della protezione civile e quindi anche con i Canadair.

Il servizio di Antonia Moro con le interviste a Michele Ciminello, coordinatore operatori Protezione Civile Regione Lazio e Carlo Costantini, dirigente area emergenze Protezione Civile Regione Lazio