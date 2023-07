Caro affitti universitari: 920 euro per una casa al mese: 1200 euro la spesa complessiva. I dati Uil

Non è tempo di tende o di canadesi alla Sapienza. La stagione estiva si è chiusa con gli ultimi esami e le lezioni riprenderanno per la sessione autunnale.

I segnali sul caro affitti, attesi dagli studenti, non sono arrivati e la situazione attuale è descritta compiutamente da Uil di Roma e del Lazio con Eures.

Nel 2022 i 67426 fuori sede di 11 università romane pubbliche e private, pari al 35% dei 190mila studenti iscritti, fanno girare un miliardo di euro nell'economia laziale. Circa il 50%, grosso modo mezzo miliardo, è concentrato sui canoni di locazione.

Nel mercato legale il canone di locazione medio mensile di un appartamento di 79 metri quadri si attesta a 924 euro, superando di 200 euro lo standard nazionale. Se alla pigione aggiungiamo le altre spese come utenze, servizi e trasporti, escludendo i libri universitari, una famiglia spenderebbe 1182 euro mensili a testa, in pratica uno stipendio.

Per contrastare questa tendenza, Uil Roma e Lazio propone la fine del numero chiuso per iscriversi ad alcune facoltà, la costituzione di un albo di case sfitte per concederle con canone concordato agli studenti fuori sede e la gratuità del trasporto pubblico fino a 26 anni.

Così si sbloccherebbe l'ascensore sociale, fermo anche in base ad altri numeri.

Negli ultimi dieci anni i fuori sede delle università pubbliche sono scesi di numero da 69813 a 56051. La tendenza per le università private è esattamente opposta. Nello tesso arco temporale questi studenti sono passati da 8392 a 11375.

Per la Uil una ennesima polarizzazione di competenze e opportunità.

Il servizio di Lazzaro Pappagallo

L'intervista ad Alberto Civica, segretario generale Uil Roma e Lazio