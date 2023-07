Caso Omerovic: rinviato incidente probatorio della sorella

E' stato rinviato al prossimo 4 settembre l'incidente probatorio per raccogliere la testimonianza della sorella di Hasib Omerovic, il 36enne precipitato dalla finestra il 25 luglio di un anno fa durante un controllo degli agenti del commissariato Primavalle nell'abitazione di via Gerolamo Aleandro.



All'udienza fissata questa mattina per svolgere l'atto istruttorio, disposto dal giudice Ezio Damizia accogliendo la richiesta della procura, si e' appreso che l'interprete presente in aula non era in grado di tradurre dal dialetto 'romanè'. Da qui il rinvio dell'incidente probatorio, un atto necessario a cristallizzare quanto avvenuto nell'appartamento dove anche la ragazza era presente: per il giudice, infatti, '' vi può essere il rischio che il trascorrere del tempo influisca negativamente sulla capacità di ricordare i fatti''.

Nell'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino e dal pm Stefano Luciani, ad uno dei poliziotti intervenuti nell'appartamento, Andrea Pellegrini, viene contestata l'accusa di tortura.

Oltre a Pellegrini, sono indagati altri agenti, accusati a vario titolo di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici e depistaggio per l'annotazione di servizio scritta dopo l'intervento a casa di Omerovic.

Il servizio di Gemma Giovannelli