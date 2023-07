Città bollenti: caldo, asfalto e cemento mix infernale

Tutte le province del Lazio sono strette in una morsa di caldo da giorni, percepita più intensa nei centri urbani per colpa dell'asfalto e del cemento che rilasciano calore. La poca vegetazione, i palazzi, le strade trafficate sono responsabili del microclima torrido che attanaglia le città, rispetto alle zone di campagna circostanti: un fenomeno chiamato "isola di calore", presente soprattutto nelle zone cittadine ad alta densità edilizia. Queste aree si raffreddano con grande difficoltà rispetto alle zone rurali e continuano a rilasciare calore anche durante la notte, aumentando così il disagio fisico.



E in questi giorni di emergenza legata al caldo, le alte temperature hanno messo in ginocchio la nostra regione ma anche la giustizia, nella sede del Tribunale di Roma, a piazzale Clodio, dove in alcune sezioni l'impianto di climatizzazione assente o malfunzionante, sta creando enormi disagi ai dipendenti che lavorano negli uffici anche con 40 gradi. Una situazione messa in evidenza dalla Cisl, che chiede l'adozione di misure organizzative straordinarie, come la fornitura di ventilatori, condizionatori portatili e il ritorno allo smart working emergenziale come durante la pandemia.

Parla Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Legambiente