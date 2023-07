Clima e siccità, nel Lazio a rischio la Valle del Liri

In primo piano in questa torrida estate c'è il rischio siccità nella nostra regione e in particolare nella valle del Liri, nel frusinate.

Nel servizio di Rossella Santilli le interviste a Remo Marandola, Direttore Consorzio del Liri, Alberto Pignatelli, del Consorzio Bonifica Valle del Liri e Antonio Evangelista, Agricoltore cassinate