Coldplay a Roma nel 2024. Quattro date tutte sold out

Tra clic e file virtuali dall'apertura della vendita generale dei biglietti del Coldplay a Roma, nel giro di pochissimo esauriti tutti i biglietti per le quattro date romane del 2024 dei Coldplay allo Stadio Olimpico per il loro Music Of The Spheres World Tour. Fan divisi tra delusi, fortunati ad aver acquistato un biglietto anche con visibilità ridotta e chi spera nell'aggiunta di altre date.

