Comitato interministeriale: la sfida per la transizione digitale

Nella riunione del Comitato interministeriale per la transizione digitale, presieduta dal Sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica Alessio Butti, hanno partecipato Regioni ed Enti locali. Articolata in quattro aree di intervento con 25 iniziative complessive, la nuova “strategia” prevede investimenti per circa 2,8 miliardi di euro, anche mediante l’utilizzo delle economie derivanti dalle gare finanziate dal PNRR.

Nel servizio di Francesca Cosentino, montato da Roberto Lanciotti, parla Michele Fioroni (Conferenza delle Regioni)