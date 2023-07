Crolla un pino secolare, paura a piazza Venezia

Tragedia sfiorata a piazza Venezia, a Roma, dove un pino secolare si è schiantato a terra intorno alle 7.30 di questa mattina. Le radici dell'albero hanno ceduto, causandone la caduta fortunatamente nel lato interno dell'aiuola dal lato di piazza San Marco, evitando danni a persone o veicoli. Il dipartimento Ambiente è al lavoro per individuare le cause.

Il sindaco Gualtieri si è recato sul posto per un sopralluogo: “Questo albero - ha detto - era stato potato e aveva subito tutti i trattamenti necessari tre anni fa, comprese le prove di trazione, e appariva in ottima forma, era solido. Non c'è stato un deficit di manutenzione. Era un albero curato. Adesso però vedendolo, sembrerebbe che all'interno si fosse creata una sorta di ‘carie’. Ma questa - ha aggiunto il sindaco - è solo una ipotesi, le radici possono essere state ridotte da un intervento del vecchio Giubileo può averne compromesso la tenuta".