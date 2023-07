Crolla un pino in piazza d'Aracoeli, nel cuore di Roma

Un boato. Così raccontano alla polizia locale i testimoni. Un rumore sordo che ha squarciato l'aria della mattina nel centro della capitale. Fanno impressione le immagini di questo gigante adagiato sull'asfalto in Piazza d'Aracoeli, a due passi dal Teatro Marcello e delle mura perimetrali dell'Altare della Patria.

Erano passate da poco le sette quando questo grosso pino è venuto giù, mostrando tutta la sua fragilità.

Una tragedia, ancora una volta, sfiorata. Una settimana fa, non distante da qui, un altro albero di circa 25 metri era caduto fortunatamente senza feriti. Carreggiata ristretta, traffico incanalato in una corsia e qualche disagio. Bisognerà ora capire le cause di questi sradicamenti. Il Movimento 5 Stelle attacca: Roma è una città allo sbando. Serve con urgenza un piano verde Fdi dal campidoglio

Il pino, alto circa 25 metri e di età intorno agli 80 anni era stato sottoposto a controlli e prove di trazione nel 2020 che avevano indicato buone condizioni di salute e di stabilità. Nel 2022 il pino era stato trattato con endoterapia contro la cocciniglia tartaruga e le indagini visive non avevano individuato criticità.