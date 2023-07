Cybersecurity: Roma seconda città italiana per crimini denunciati

Google farà lavorare 2500 dipendenti sui propri computer off line. Tale è la preoccupazione degli attacchi informatici che la techno corporation sceglie per un gruppo di dipendenti una via draconiana. Nel nostro piccolo è indiscutibile che si viva tutti connessi con la pandemia che ha accelerato un processo di comunione digitale. Non tutto però luccica perché il crimine trova in quell'ambiente opportunità e risorse. Il rapporto Censis IIsfa presentato ieri in Senato offre il quadro specifico. Gli attacchi informatici sono più che raddoppiati anno su anno (+138%). Roma è la seconda città per crimini denunciati, 21637, dopo Milano. I cittadini cercano di organizzarsi senza una specifica cultura informatica ma con un buon senso estremamente diffuso.

Non si contano le password sul wifi (la imposta il 75,2% del campione), gli antivirus tra lavoro (75%) e casa (70,3%), il backup dei dati (59,5%) o sistemi più accurati di protezione installati (54%). Ma un 20% di connazionali, soprattutto over 65, resta ancora senza una specie di maglia della salute digitale.

Non possono proprio rischiare le aziende sia perché nell'ultimo anno una su sei ha avuto problemi di sicurezza (15,7%) ma anche perché la cybersecurity può rappresentare un'opportunità. Più di 650 aziende delle 3147 nazionali (22,5%) hanno sede in regione e si contendono 1,86 miliardi di fatturato. E tutte vogliono restare on line.

Il servizio di Lazzaro Pappagallo