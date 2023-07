Emergenza abitativa: a Roma 14mila famiglie in attesa di alloggio, 1000 in residence

14mila famiglie attendono un alloggio popolare, 2500 vivono in occupazione di immobili non residenziali, 1000 nei residence, 8 famiglie al giorno vengono sfrattate senza rete di protezione.

I sindacati inquilini denunciano le contraddizioni nel piano delle politiche abitative di Roma Capitale, da un lato si acquistano immobili, dall’altro si mettono in vendita le case popolari, circa 14mila. C’è il rischio che poi non ci siano più alloggi per l’edilizia pubblica all’interno dell’anello ferroviario.

Il servizio di Loris Gay con l'intervista a Paolo Rigucci - Segretario generale Sicet Roma