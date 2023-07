Emergenza caldo, verso un protocollo per tutelare i lavoratori

Lavori notturni, orario anticipato, in alcuni casi anche ricorso alla cassa integrazione. L'edilizia è il primo settore produttivo nel Lazio a sperimentare nuove strategie per tutelare la salute di chi è esposto a temperature elevate. I 40 gradi sfiorati in questi giorni spaventano. Ma è tutto il mondo del lavoro a chiedere nuovi strumenti. Agricoltura, industria, uffici pubblici. Il caldo estremo un fattore che influirà sempre di più. Serve un protocollo condiviso per incentivare cassa integrazione e smart working. La linea del presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Dai sindacati il monito a fare presto, con un decreto. Il governo ha avviato un tavolo. Nel Lazio boom di cantieri. Per Roma l'orizzonte del Giubileo 2025. E per monitorare lo stress termico a cui sono sottoposti i lavoratori arriva il bollino rosso ideato da Inail e Cnr. Mappe e previsioni online, da consultare per aiutare a prevenire rischi per la salute

Nel servizio di Pasquale Notargiacomo Nicola Capobianco segretario generale Filca Cisl Roma e Giuseppe Biazzo, vicepresidente Unindustria Lazio