Fiaccolata in memoria di Michelle

Una fiaccolata in ricordo di Michelle Causo. Palloncini, fiori e striscioni. Compagni di scuola, amici e famiglie, insieme, per ricordare la 17enne uccisa il 28 giugno in un appartamento di Primavalle, a Roma. Un lungo corteo, composto e silenzioso, partito dal liceo Gassman, la scuola che Michelle frequentava. Alla fiaccolata hanno partecipato anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

Le voci raccolte da Antonia Moro poco prima dell'inizio del corteo