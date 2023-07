Giovani e salute mentale, servono interventi incisivi

Un minuto di silenzio per ricordare Michelle Causo, la ragazza uccisa a Roma, a Primavalle. Alle Industrie Fluviali un incontro sulla salute mentale, iniziativa realizzata nell'ambito del progetto “Concretamente”, che vede coinvolti esperti, attivisti e oltre 30 associazioni impegnati a sviluppare idee e proposte per affrontare le problematiche legate alla salute mentale dei giovani. “In un'epoca in cui sempre più persone sono colpite da disturbi mentali e le richieste di supporto psicologico sono in aumento, è fondamentale adottare un approccio concreto che si traduca in azioni e politiche efficaci” afferma Caterina Bonetti, ideatrice del progetto “Concretamente”.

Nel servizio di Stefania Cappa le voci di Caterina Bonetti, ideatrice del progetto “Concretamente” e Maruska Albertazzi, attivista per la salute mentale