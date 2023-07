I Nobraino a Roma

I Nobraino, band culto tra le più interessanti e originali degli anni 2000, tornano in concerto a Roma, città che li ha sempre amati e supportati, il 15 luglio alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Una data per loro importante. Una scaletta ricchissima per oltre tre ore di musica e sicuramente non mancherà il il brano inedito “Acufeni”, uscito il 9 giugno.

Nel servizio di Antonella Pallante, montaggio Mariangela Fedele, l'intervista a Lorenzo Kruger