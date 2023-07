Il dolore di Primavalle

Centinaia di persone si sono riunite ieri sera nel quartiere Primavalle di Roma per ricordare Michelle Causo, la 17enne uccisa a coltellate da un coetaneo. "Fai buon viaggio piccolo angelo", si legge in uno striscione portato dai suoi amici. Presente anche il fidanzato della giovane. Tanti i fiori e i pupazzi lasciati nel punto in cui è stato trovato il corpo della ragazza.

L'inviato Davide Fiorani