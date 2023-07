Il Piano sanità di Rocca: 37 interventi per oltre un miliardo e 100 milioni

Dalla riapertura del San Giacomo di Roma all'adeguamento sismico e antincendio di Asl e ospedali, alla creazione Hospice pubblici negli Ifo, fino all'acquisto di nuovi macchinari, un piano di interventi per 'riprogrammare' la sanità regionale. Questi alcuni punti del piano sull'edilizia sanitaria presentato dal presidente della Regione, Francesco Rocca. Si lavora anche sul futuro del policlinico Umberto I: "Abbiamo aperto un tavolo tecnico con LazioDisco, il Comune e l'Università La Sapienza, per realizzare il nuovo policlinico e in autunno ne conoscerete l'esatta ubicazione", ha detto Rocca ribadendo che "è impensabile che un ospedale nel 2023 sia distribuito su 55 edifici".

I dettagli nel servizio di Antonio Scoppettuolo