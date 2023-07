Il tour della Banca del cuore fa tappa all'ospedale Pertini

Il Truck tour Banca del cuore fa tappa all'ospedale Pertini di Roma. Fino a domenica 9 luglio alle 19 il grosso camion attrezzato con strumenti medici sarà a disposizione dei cittadini romani. L'iniziativa è finalizzata ad aumentare il livello di conoscenza sulla prevenzione cardiovascolare.

Ognuno potrà fare gratuitamente uno screening comprensivo degli esami per la prevenzione cardiovascolare, lo screening metabolico, per ricevere un kit che contiene 20 opuscoli con consigli utili per il cuore e la salute in generale.

La campagna si sposterà in altre città italiane e proseguirà fino a novembre.

Il servizio di Ilaria Cateni