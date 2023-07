In coro con Sting

E' bastata la presenza di Sting ieri sera sul palco della cavea dell'Auditorium Parco della Musica, il carisma di un artista capace fin dagli esordi di riflessioni profonde e di leggerezza, per infiammare un pubblico da tutto esaurito, con un concerto facile, "My songs" le mie canzoni, le preferite, quelle che arrivano al cuore di tutti.

Una scaletta che parte dagli esordi, dal brano "Message in a bottle", da "Regatta de blanc", 1979, l'album che conferma i Police ai vertici della musica pop rock mondiale, e dalla storia della band riprende "Every breath you take", da "Syncronicity", l'album junghiano del gruppo che riflette sul concetto di sincronicità nella vita dell'uomo contemporaneo.

Perché il segreto della musica e del successo di Sting è il saper coniugare l'alto e il basso, la facilità di un ritmo raggae e l'astrazione della musica elettronica o del jazz.

Il concerto prosegue con la produzione musicale da solista, a partire dal 1984, anno di scioglimento dei Police, ai giorni nostri, con brani cantati in coro dal pubblico in piedi, rapito dalla musica. "Englishman in New York", "Mad about you", "Every little thing she does is magic". Solo ad evocarne i titoli, negli occhi di tutti scorrono pezzi di vita.

Il servizio di Maria Teresa Laudano