Istat, inflazione in calo ma le famiglie sono in difficoltà

L'Istat stima l'inflazione come in lieve calo nel mese di luglio, ma c'è l'allarme delle associazioni dei consumatori. Le famiglie sono in difficoltà - dicono - e c’è preoccupazione anche per l'industria.

Nel servizio di Loris Gai l’intervista a ROSARIO ZOINO, Presidente Gruppo tecnico credito e finanza Unindustria