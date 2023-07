La collezione Strampelli esposta al Ministero dell'Agricoltura in attesa di tornare a Rieti

Lo studio, la sala riunione, le ampolle di semi, registri e strumenti tecnici. Questi gli elementi di una parte della collezione di Nazareno Strampelli, l'agronomo e genetista che negli anni Venti riuscì a raddoppiare la produzione di grano con l'ibridazione delle piante e inventore del Grano Cappelli, in mostra al ministero dell'Agricoltura a Roma. Ad ottobre la collezione sarà arricchita da altri oggetti ancora conservati presso l'Istituto Strampelli di Rieti, danneggiato dal terremoto e da anni in stato di abbandono.

Il protocollo d'intesa per la tutela e la valorizzazione della Collezione, della durata di 5 anni, è stato firmato dal Ministero dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, dal ministero della Cultura (Mic), dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea) e da Daniele Sinibaldi, sindaco di Rieti.

Nel servizio di Gemma Giovannelli le interviste al sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, al ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, allo studioso e ispettore onorario MIC Roberto Lorenzetti, al Questore della Camera dei deputati on. Paolo Trancassini.