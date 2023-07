La periferia capitolina protagonista dell'estate romana

Una staffetta di 4 giorni, con oltre 25 artisti per esplorare i temi dell'intercultura, della vita di periferia, della forza della musica, delle parole, della sostenibilità ambientale, della street art. E' Cous cous unplugged dal 3 al 6 agosto nel quartiere Ottavia - via casal de marmo 216 presso la scuola pablo neruda. a 15 chilometri dal centro di Roma. Un mini festival inclusivo a ingresso gratuito per raccontare il fermento di un territorio e di quella cultura musicale, visiva e narrativa che nasce dall'incontro tra strada e diversità, zone di confine e creatività. Ogni giorno dalle 17 a notte fonda artisti emergenti insieme a chi ha già calcato palcoscenici prestigiosi come quello del festival di Sanremo: attesi i romani Yuman e Nathalie.