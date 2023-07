La protesta dei pescatori di Terracina

Sono rimaste dieci imbarcazioni a Terracina. Una ottantina di famiglie che vivono di pesca, quasi la metà del pescato è da pesca a strascico.

Il piano di azione europeo, che prevede un taglio del 30% della pesca a strascico, è il tema del giorno. Contro il taglio il governo, la Regione Lazio, le organizzazioni di categoria. Contestano anche gli studi secondo cui questo tipo di pesca danneggia i fondali e la biodiversità. Anche se a Terracina la collaborazione tra ambientalisti e pescatori è virtuosa, non solo per le campagne di raccolta della plastica in mare, ma anche per le due zone protette in mare. Qui insomma sbiadiscono le etichette di pescatori e ambientalisti.

Legambiente considera lo scontro strumentale: “Serve buona volontà, compartecipazione, evitare toni propagandistici”.

Nel servizio di Paolo Martini le interviste a Dario Cicerano (Cooperativa La Sirena) Dario Venerelli (Coldiretti) Anna Giannetti (Legambiente)