La salute non va in vacanza

Le ferie sono un diritto per tutti, anche per i medici di famiglia, che però hanno il dovere di assicurare la continuità assistenziale trovando un sostituto. Facile a dirsi, ma molto meno a realizzarsi, visto che spesso coprire i buchi non è facile, soprattutto in zone difficile come i piccoli paesini o i quartieri periferici della Capitale. Il rischio, considerando anche i pensionamenti già concretizzati e quelli in corso d'opera, è che gli studi rimangano chiusi in un periodo complicato come quello estivo, dove le ondate di calore possono contribuire a peggiorare situazioni già difficili. Tuttavia i medici di famiglia rassicurano: il servizio è assicurato.

Nel servizio di Cleto Romantini l'intervista a Pierluigi Bartoletti - segretario FIMMG Roma