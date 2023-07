Lieto fine per l'Associazione Ciampacavallo

L'associazione onlus Ciampacavallo che accoglie 700 giovani con disabilità non dovrà più lasciare la sua sede nel cuore del parco dell'Appia Antica a Roma.

Il ministero della Cultura, con la soprintendenza, infatti, ha posto un vincolo d'interesse culturale su una parte dei 40 ettari, di proprietà della Fondazione Gerini, al cui interno si trovano i terreni gestiti dall'associazione. Di conseguenza la Regione Lazio -entro 60 giorni- ha il diritto di prelazione per l'acquisto per evitare che il Fondo finisca in mano ai privati.

Nel servizio di Massimo Tinagli l'intervista a Cristiana Paone - Vicepresidente Ciampacavallo Aps