Ligabue a Roma il 14 luglio

Conto alla rovescia per l'arrivo di Ligabue allo Stadio Olimpico, a Roma, il 14 luglio, a sette anni dall'ultimo concerto. In scaletta i suoi grandi successi, ma anche l'ultimo singolo “Riderai” e forse qualche inedito tratto dal suo nuovo e attesissimo album “Dedicato a noi”, in uscita il 22 settembre, dopo tre anni dal precendente lavoro discografico.

Nel servizio di Antonella Pallante, montaggio Daniele Russo, l'intervista a Ligabue.