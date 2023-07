Limitare gli accessi alla Fontana di Trevi

“Un pessimo spot per la città, oltre che un rischio concreto per monumenti inestimabili". Questa la reazione dell'Assessore al Turismo di Roma capitale, Alessandro Onorato dopo l'ennesimo tuffo nelle fontane monumentali di Roma. L'ultimo episodio a Fontana di Trevi. Il video girato con un telefono da un passante - e diffuso da Welcome to Favelas - mostra una persona mentre nuota dentro la vasca. Poi si arrampica per raggiungere un punto più alto del monumento per tuffarsi ancora una volta, come se fosse il trampolino di una piscina. Uno sfregio al patrimonio artistico e culturale della capitale. L'Assessore Onorato ha detto basta: “uno spettacolo indecente, una pura barbarie. E' giunta l'ora di stabilire una limitazione all'accesso. Ci aspettiamo un aiuto concreto da prefettura, Soprintendenze e Ministeri della Cultura e dell'Interno. Le multe dei vigili (almeno 450 euro più il daspo) e i molteplici appelli al buon senso non bastano più".