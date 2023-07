Spari ad Alatri, la madre di Thomas: "Mi è caduto il mondo addosso. Speriamo in un miracolo"

"Mi è caduto il mondo addosso. Speriamo in un miracolo: è un ragazzo forte", così la mamma di Thomas Bricca, il ragazzo di 18 anni gravissimo in ospedale dopo un colpo di pistola alla testa ad opera di 2 persone a volto coperto a bordo di uno scooter, nel centro di Alatri.

Nell'intervista, realizzata da Laura Tangherlini, c'è disperazione ma anche speranza. La mamma lo descrive come un ragazzo che si teneva lontano dalle risse.

Il bollettino medico parla di un paziente “in coma profondo” con "elettroencefalogramma gravemente depresso, con risposta elettrica accennata agli stimoli" e in “prognosi riservata”.

Secondo alcuni testimoni l'agguato è avvenuto in seguito a una rissa, ma potrebbe anche trattarsi di uno scambio di persona.

Il 18enne è stato operato in ospedale, ma il delicato intervento chirurgico cui è stato sottoposto la notte scorsa non ha ottenuto il risultato sperato. Ricoverato in terapia intensiva al San Camillo, è attaccato alle macchine, ma le funzioni vitali di base sono ancora attive. Smentita dunque la notizia che circola da ieri sera sul fatto che Thomas sarebbe clinicamente morto e sarebbe già partito l'iter di 48 ore per l'accertamento della morte cerebrale.