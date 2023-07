L'orrore di quella notte

Si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Questo scrissero di lui.

Il momento è l'1.30 della notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. Il posto: largo Santa Caterina, a Colleferro. Luogo di locali e di ritrovo per una serata tra amici dopo il lavoro.

Quel sabato sera, dopo il turno nel ristorante in cui lavorava come aiuto cuoco, Willy Monteiro Duarte lo stava passando lì.

Ma non era ancora arrivato quando tutto iniziò, al Due di Picche, uno dei locali sulla piazza.

Due amici di Willy sono lì con alcune ragazze. A un tavolo poco lontano ci sono seduti alcuni volti noti della zona: sono i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, e Mario Pincarelli e Francesco Belleggia.

La lite tra le due comitive scoppia più tardi tra Belleggia e Federico Zurma, che cade sotto i primi pugni. Arrivano i fratelli Bianchi, che si erano allontanati, e il terzo dei quattro ora imputati dell'omicidio del 21enne di Paliano.

Willy si accorge della difficoltà dell'amico. Cerca di farlo allontanare. Ed è in quel momento che viene raggiunto da un calcio al torace che lo scaraventa a terra. Non riesce a rialzarsi e continua ad essere colpito.

L'autopsia riscontrerà una lesione di sette centimetri al suo cuore e altre a tutti gli organi interni: fegato, milza, pancreas. I colpi al viso hanno causato emorragie cerebrali.

L'aggressione viene definita "un pestaggio di violenza inaudita".

Paliano, la città in cui Willy Monteiro Duarte abita con la famiglia, Colleferro e Artena (dove vivono i Bianchi) sono sconvolte. I tre comuni si costituiscono parte civile al processo.

Un mese dopo quel pestaggio il presidente Mattarella conferisce la Medaglia d'oro al valor civile alla memoria, a quel ragazzo, "Luminoso esempio, anche per le giovani generazioni, di generosità, altruismo, coraggio".

Servizio di Valentina Fenu