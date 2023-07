Zaki presto in Italia, la festa al Pantheon

Dall'incubo di altri tre anni di carcere al sollievo della grazia ricevuta dal presidente egiziano Al-Sisi. “Domani Patrick Zaki sarà in Italia e gli auguro dal profondo del cuore una vita di serenità e di successi”, afferma la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio.

"Siamo davvero felici che Patrick Zaki, cittadino onorario di Roma, sia definitivamente libero. Grazie a chi non ha mai smesso di lottare per la sua

liberta'. Caro Patrick ti aspettiamo in Campidoglio". Lo scrive, sui social, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

La notizia della grazia al ricercatore egiziano arriva mentre al Pantheon stava cominciando una manifestazione per la sua liberazione, promossa da Amnesty International. Quello che doveva essere un pomeriggio di preoccupazione si è trasformato in una festa.

Nel servizio di Mauro Scanu l'intervista a RICCARDO NOURY, Portavoce Amnesty Italia