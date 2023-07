Minuto per minuto la ricostruzione della tragedia

11 dicembre 2022. I condomini del consorzio Valle Verde, un complesso residenziale sulle sponde del lago del Turano, hanno scelto una domenica mattina per riunirsi e discutere in un bar di via Monte Gilberto, nel quartiere Fidene, zona nord di Roma. Non possono certo immaginare che quel gazebo diventerà il teatro di una tragedia.

Claudio Campiti irrompe nel locale con una pistola con 16 colpi in canna e una busta di proiettili in mano. Si dirige verso il tavolo dove sono seduti i componenti del consiglio d’amministrazione e i revisori contabili. “vi ammazzo tutti!”, grida e comincia a sparare per uccidere. Sabina Sperandio e Nicoletta Golisano muoiono sul colpo. Fabiana De Angelis, colpita alla testa, lotterà per tre giorni prima di spegnersi in un letto dell'ospedale Sant'Andrea. Gli altri condomini, terrorizzati, urlano e cercano di scappare. Campiti si distrae per un attimo e volta le spalle al tavolo degli amministratori. Elisabetta Silenzi gli si lancia addosso e prova a fermarlo, ma senza riuscirci e viene colpita a morte. Silvio Paganini ne approfitta e disarma l’assassino: un proiettile lo ferisce alla guancia, per fortuna senza conseguenze. A quel punto altri condomini si avventano su Campiti e lo immobilizzano. Il 57 enne non potrà quindi completare quel folle disegno che è costato la vita a quattro donne innocenti.

Servizio di Mauro Scanu