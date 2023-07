"E' stata fatta giustizia"

E' una sentenza che fa giustizia, quella della Corte di Cassazione, dopo 29 anni.

Mette riparo a una storia, quella di Luigi, operaio che lavorava nelle officine Cotral di Centocelle a Roma a contatto con l'amianto, ucciso a soli 37 anni nel 1994 da un mesotelioma.

Nelle sentenze che si sono susseguite per far luce sulla sua morte, i giudici avevano dato sempre ragione all'azienda, perché lui fumava, motivazione che la Suprema Corte ha definito "dissociata dalle leggi scientifiche" e per questo le ha annullate. Si ritorna in corte d'appello.

A fianco a loro, anche legalmente, l'Osservatorio Nazionale Amianto, che da anni opera in difesa di cittadini e lavoratori e che oggi denuncia, nel Lazio, l'aumento dei casi di malattie legate all'amianto.

L'Osservatorio stima per il 2022 l'indice di mortalità per amianto in circa 600 decessi e la sentenza della Cassazione stabilisce che non si può - come si legge nella sentenza - "ignorare il ruolo sinergico e di potenziamento degli effetti cancerogeni dell'amianto". Una vittoria per tutti.

Ora - ha deciso la Corte - si dovrà valutare anche l diritto dei familiari al risarcimento.



Nel servizio di Claudio vedovati le testimonianze di Valeria e Veronica Pennacchietti, figlie di Luigi e l'intervento di Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto. Montaggio di Tiziana Samori