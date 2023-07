Il ritorno dei Muse all'Olimpico

L'ultima volta all'Olimpico, 4 anni fa.

Da allora il mondo è cambiato.

Loro, invece, è da 30 anni che non smettono di cambiare pelle: sono i Muse, tornati a Roma, all'Olimpico, con la prima tappa del "Will of the People tour", dal titolo dell'ultimo album, “Il nostro modo di attraversare le paure di questa epoca”, hanno detto.

Davanti a 40 mila persone il loro rock progressive che sa anche vestirsi di sinfonico, l'intuizione che ha fatto scalare il mondo a questa band nata in un angolo dell'Inghilterra “dove non accadeva mai nulla”, lo dicono loro.

"E per noi era naturale suonare cose diverse da tutti gli altri".

L'originalità contro la noia, e ora, superati i 40 anni, non perdono la prova della maturità.

Uno show adrenalinico che verrà replicato a Milano. “In un Paese, l'Italia, che amiamo e dove - parola Dominic Howard, batterista - con i fan abbiamo un rapporto speciale”.

