Nel Lazio tempo stabile, temperature nella media stagionale

Questa settimana sul Lazio è prevista una generale stabilità atmosferica, ovvero avremo bel tempo con il transito di qualche nube sparsa, specie sui settori interni della regione, ma in generale senza fenomeni di rilievo associati. Le temperature saranno tutto sommato in linea con quelle tipiche per la fine di luglio e l’inizio di agosto, con le massime perlopiù comprese tra i 28 e i 32 gradi su buona parte del Lazio e solo isolati picchi prossimi ai 35 gradi nel reatino.

Da domani poi inizieranno a registrare lievi diminuzioni, riportandosi intorno ai 30 gradi praticamente ovunque. La ventilazione si farà a tratti vivace, il che porterà mare tendenzialmente mosso, a parte durante la giornata di mercoledì quando un leggero aumento di intensità dei venti porterà un aumento del moto ondoso con mare molto mosso.

I dettagli nel video con Margherita Erriu