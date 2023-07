Noemi, la bagnina che ha salvato 5 persone: "Un onore tutto questo affetto"

Per qualche ora la bagnina più famosa d'Italia non è in spiaggia ma nel Palazzo comunale di Sabaudia, per ricevere il giusto riconoscimento da parte del sindaco Alberto Mosca ("la proporrò per una onorificenza al valor civile", dice), dopo i 5 salvataggi in un giorno solo.

Si chiama Noemi Marangon, ha 19 anni, e questa è la sua storia.

Servizio di Rosario Carello, intervista di Roberta Ferrari