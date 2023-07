Nuovo sfregio al Colosseo, turista svizzera incide le proprie iniziali sul monumento simbolo di Roma

Nel mese di giugno era stato un turista di origine bulgara a imbrattare le mura del Colosseo per incidere con delle chiavi il suo nome e quello della fidanzata: a distanza di pochi giorni lo sfregio si ripete. Protagonista dell'atto di vandalismo è una ragazza svizzera di 17 anni, in vacanza con la famiglia. Insomma, entrambi rischiano quindicimila euro di multa e il carcere fino a cinque anni. In una Roma piena di turisti, in questa occasione è stata una guida italiana a riprendere il deturpamento delle mura dell’Anfiteatro Flavio. La stessa, dopo aver documentato la scena, avrebbe allertato la vigilanza. La minorenne dovrà rispondere di deturpamento e deterioramento dei Beni culturali, divieto di imbrattare, disegnare, incidere o compromettere il patrimonio artistico, storico e monumentale della città.