Primo giorno di saldi estivi. Confesercenti Roma: "Previsioni in positivo"

Da oggi, 6 luglio, in tutto il Lazio, il via ai saldi di fine stagione. Le promozioni andranno avanti per 45 giorni e termineranno il 19 agosto 2023. Lo sconto applicato è generalizzato su tutti i tipi di merce. “Le previsioni sono positive” - ha affermato il presidente della Confesercenti di Roma, Valter Giammaria. Si stima una spesa media pro capite di 220 euro per un totale di circa 500 milioni di euro.

Il servizio di Antonia Moro