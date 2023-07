Omicidio Bricca, venerdì l'interrogatorio dei due arrestati

Prima notte nel carcere di Civitavecchia per Roberto e Mattia Toson. La scelta del penitenziario per tutelare la sicurezza di padre e figlio, arrestati con l'accusa di aver ucciso Thomas Bricca. Per uno scambio di persona, però. L'obiettivo vero era in realtà l'amico di Thomas, Omar, che aveva avuto degli scontri con i Toson nei giorni precedenti il delitto. I due sospettati venerdì saranno interrogati dal magistrato. Hanno sempre professato la loro innocenza.

Per la Procura di Frosinone sono i due individui che con casco integrale in testa, la sera del 30 gennaio scorso, arrivarono con lo scooter nel centro di Alatri: i fotogrammi contenuti nell'ordinanza di custodia cautelare. Roberto alla guida, Mattia dietro. Proprio lui, 22 anni, avrebbe premuto il grilletto. Due colpi, a distanza di 19 metri, uno dei quali a segno, alla testa di Thomas.



"Ho aperto il bagagliaio e ho visto un casco bianco", si legge nelle carte. Lo racconta ai carabinieri la fidanzata di Toson Junior a cui aveva prestato l'auto.

Proprio la giovane avrebbe smontato l'alibi del fidanzato. Il telefono del ragazzo spento durante l'orario dell'omicidio. I messaggi inviati da lei a cui lui non aveva risposto. Abile nell'uso delle armi, scrive il gip. Le immagini delle telecamere. Mattia Toson, pistola in pugno, si esercita al poligono di tiro di Veroli, appena due giorni prima di colpire Thomas da distanza quasi impossibile, ma non per un tiratore scelto.

Il servizio di Ilaria Dionisi