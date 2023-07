Piccoli schiavi invisibili

Dalle 8 all’1 del mattino, pochi pochi euro, nessuna possibilità di giocare, studiare, crescere come tutti gli altri bambini. Sfruttati i genitori, a rischio sfruttamento anche loro. E’ la terribile fotografia scattata dall’ultimo report di Save the Children per la Giornata Internazionale Contro la Tratta di Esseri Umani, dedicata alla denuncia di tutto ciò che viola il diritto alla salute e all’educazione di bambini e adolescenti figli di braccianti. Dall’indagine emerge che sono due le aree italiane a maggior rischio, una è nella nostra regione: la provincia di Latina, l’altra è la provincia di Ragusa.