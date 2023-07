Pratica di Mare, elicottero dell'Aeronautica militare recupera un sommozzatore

Un subacqueo di 68 anni salvato dall'intervento di un elicottero HH-139A dell'85° Centro SAR (Search and Rescue - Ricerca e Soccorso) dell'Aeronautica Militare, di stanza sulla base di Pratica di Mare (RM).

E' successo nel pomeriggio, a qualche miglio dalla costa di Tor Paterno, sul litorale laziale. Il team specializzato, composto da piloti, operatori di bordo ed aerosoccorritore, era decollato verso le 14 e 30 per una missione addestrativa.

Mentre era in corso la missione, è stato notato in mare il subacqueo in difficoltà a causa del forte vento e del mare mosso. Dopo l'autorizzazione ad intervenire l'aerosoccorritore si è calato con il verricello eseguendo con successo il recupero dell'uomo.