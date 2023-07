Rieti-Terminillo, Simone Faggioli vince la 58° Coppa Carotti

Faggioli vince la 58esima Rieti-Terminillo, la Coppa Carotti che per tutto il weekend ha conquistato la Terminillese. Una gara potente in uno dei percorsi più amati nella specialità di salita in montagna promossi da Aci Rieti.

Faggioli si aggiudica il titolo per il secondo anno di fila. Crono a 4 minuti, 48 secondi e 71 centesimi il tempo migliore. Il pilota fiorentino della Best Lap che ha portato a otto le vittorie alla gara promossa dall’Aci reatino.

Seconda posizione per Stefano Di Fulvio. Terza piazza per Achille Lombardi, autore di una salita di gara decisamente aggressiva.

Il servizio di Antonio Scoppettuolo