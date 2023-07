Rodi, l'odissea di Federica e Dario

Federica e Dario sono due giovani di Velletri che avevano scelto di fare le vacanze a Kiotari, nell'Isola di Rodi, insieme ai loro due bambini. Non hanno fatto in tempo ad arrivare, sabato scorso, che si sono ritrovati a ridosso delle fiamme. E la vacanza si è trasformata in una odissea.

Ma loro in quella stanza non sono più tornati. Sono stati portati in un'altra spiaggia, a dieci km di distanza..

Tutte le strade erano chiuse al traffico e la salvezza è arrivata dal mare.

Poi l'arrivo a Rodi, con una imbarcazione più grande, la notte passata in traghetto trasformato in un centro rifugio e, la mattina di domenica, in un cinema.



Senza, più nulla, Federica e Dario, sono comunque riusciti tramite la Farnesina a raggiungere l'aeroporto per partire con uno dei primi voli organizzati per l'evacuazione, domenica sera.



Il racconto di Federica Quarata e Dario Biasutto, nel servizio di Claudio Vedovati, montaggio Federica Leo





