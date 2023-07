Roma, clochard trovato morto a Villa Gordiani. Forse ucciso dal caldo

Probabilmente un colpo di caldo fatale. La prima vittima di Caronte è un senza fissa dimora di circa 50 anni trovato morto su una panchina all'interno del parco di Villa Gordiani a Roma. L'uomo era conosciuto con il soprannome “sorriso”. Un signore, stando alle testimonianze di cittadini e residenti del quartiere, benvoluto e molto garbato. Il caldo eccezionale che ha mietuto una vittima, sta creando non pochi problemi soprattutto nelle fasce più deboli della popolazione e -avvertono gli esperti- non mollerà la presa. L'aria calda continua a togliere il respiro in settimana è atteso un nuovo picco delle temperature con punte di 42/43 gradi. Sul fronte dell'assistenza sanitaria a Roma, l'Ares 118 ha già fatto registrare un incremento del 15% delle chiamate con un aumento di coloro che arrivano ai pronto soccorso in stato confusionale per il caldo. Ed è allerta anche in diversi ospedali della regione dove -con un terzo degli organici in ferie- cala di oltre il 50% l'attività degli ambulatori, con quasi la metà di medici -fa sapere la Federazione dei medici internisti ospedalieri, che aumenta il proprio carico di lavoro e sono, spesso, costretti a saltare i turni di riposo settimanali.

Il servizio di Massimo Tinagli