Roma, in 4 sul monopattino in una corsia preferenziale

In 4 su un monopattino sulla corsia preferenziale degli autobus in viale Eritrea. È l’ultima bravata messa in atto da quattro giovanissimi a Roma, le cui immagini hanno già fatto il giro del web. Nel video si vedono i ragazzini con i piedi uno sull’altro nel poco spazio della pedana, procedere con equilibrio incerto sulla corsia dei bus usata anche da forze dell’ordine e dalle ambulanze in caso di emergenza.

Il video che immortala la scena