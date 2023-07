Roma: in due sul monopattino nel tratto urbano dell'A24

In due sul monopattino nella corsia di sorpasso nella galleria che porta sull'A24. La scena è stata immortalata da un'automobilista e rilanciata da Welcome to Favelas: si vedono due persone sul lato sinistro della corsia di sorpasso, accanto al guard-rail che separa le due carreggiate. All'apparenza si tratta di due giovani su un monopattino forse a noleggio. Di sicuro chi è alla guida ha buste di plastica appese sia a sinistra che a destra. Era già successo il 3 luglio scorso. Addirittura in quattro su un monopattino elettrico sulla corsia preferenziale viaggiavano davanti a un bus, superandolo. Ancora, a fine giugno, un monopattino sulla rampa del GRA all'altezza della Bufalotta. Nel maggio scorso altro episodio: un video diventato virale sul web mostrava un giovane uomo in monopattino che sfrecciava in una galleria del GRA, strada ad altissima percorrenza con un certo grado di pericolosità già per le auto.

Da questo mese dovrebbero entrare in vigore le nuove regole sull'uso del monopattino che prevedono casco, patente, targa e multe salate per chi trasgredisce.

Il servizio di Rosario Carello