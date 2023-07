Roma invasa dalle vespe

Dal centro di Roma alla periferia sono sempre più numerose le segnalazioni di cittadini che hanno a che fare con nidi di vespa dalle dimensioni eccezionali. Ultimo in ordine di tempo un condominio di piazza Bologna dove i residenti hanno convissuto per molto tempo, in maniera inconsapevole, con una grave minaccia: gli insetti infatti si erano stabiliti nel controsoffitto di una camera da letto.

Nel servizio di Ilaria cateni - Montaggio Tiziana Samorì - l'intervista ad Andrea Lunerti - esperto Sicurezza Uomo - Animale.