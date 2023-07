Roma meta irrinunciabile per milioni di turisti

I numeri parlano chiaro: quella in corso, per il turismo a Roma, è un'estate da record. Un trend di presenze in positivo che si era già iniziato a vedere ad inizio anno quando i primi quattro mesi hanno fatto registrare un incremento di oltre il 104% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, pari a circa 14 milioni di visitatori.

All'aeroporto di Fiumicino si registra un transito medio di 140 mila passeggeri al giorno, grazie all'attivazione di oltre 35 nuovi collegamenti aerei da e verso nuove destinazioni precedentemente mai servite con voli diretti nemmeno nel periodo pre covid.

Non è un caso che Roma abbia investito anche molto sui grandi eventi: dai concerti all'arrivo del Giro d'Italia, dalla Ryder Cup di golf al raddoppio degli internazionali di Tennis, il Giubileo e naturalmente il sogno di Expo 2030.

Il servizio di Massimo Tinagli