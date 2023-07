Roma, mistero sull'identità dello scheletro trovato al Pigneto

Avrebbe avuto dei figli la donna di cui è stato ritrovato lo scheletro il 30 giugno scorso a Roma nel quartiere Pigneto. I magistrati li stanno cercando. Secondo la Maxi consulenza disposta dalla procura della capitale i risultati dell'esame delle ossa del bacino indicherebbero i postumi del parto. Si tratterebbe di una persona adulta, di oltre 30 anni. La data del decesso non è ancora stata individuata con certezza. Un antropologa sta lavorando in questo senso.

Quello che rimane di una mascherina vicino al corpo farebbe pensare che la morte potrebbe essere avvenuta durante l'emergenza Covid. Intanto si attendono i risultati dell'esame del DNA per stabilire se i resti possano essere della ventottenne rumena sparita da Jesi, nelle Marche, il 12 marzo dello scorso anno.

Per quella sparizione, l'unico indagato è il 44enne fidanzato della giovane. L'ultimo ad averla vista viva dopo una serata tra amici. Il ritrovamento del corpo, sottoposto ad analisi, è avvenuto in un canale di scolo durante i lavori di pulizia di un'area in via Ettore Fieramosca. All'esame degli inquirenti anche gli oggetti ritrovati vicino al cadavere. Una collana d'argento, uno zaino, un accendino e due bracciali. Gli accertamenti scientifici, i cui esiti si attendono a breve, potrebbero fare finalmente luce sul mistero dell'identità dello scheletro del Pigneto.