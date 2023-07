Roma sempre più capitale della droga, ragazzo di 27 anni muore per overdose in discoteca

Non è ancora chiaro che tipo di sostanza avesse assunto. Quello che è certo è che avesse comprato la droga dentro il locale. Come altri quattro ragazzi quella sera. Per lui però non c'è stato nulla da fare. Morto per un'overdose al Sant'Eugenio, a 27 anni. Per la discoteca - molto frequentata dagli appassionati di musica tecno della capitale - il Questore ha disposto adesso dieci giorni di chiusura. Roma si scopre sempre più permeabile alla droga. In ogni quartiere, in ogni contesto sociale. Cocaina, hashish, marijuana. Crack.

La situazione del traffico di stupefacenti se non è fuori controllo poco ci manca. Le parole amare del Procuratore Lo Voi di qualche giorno fa in Commissione Antimafia. Un'offerta enorme che corrisponde a una domanda altrettanto smisurata. Le organizzazioni criminali riforniscono senza sosta la capitale. Nonostante le indagini. Gli arresti quotidiani. Sei pusher fermati dalla polizia soltanto nelle ultime ore. Ma è tutto il Lazio stretto in questa morsa. Il caso di Aprilia, provincia di Latina, pochi giorni fa le forze dell'ordine hanno smantellato due piazze di spaccio. I pusher si sono spostati nel parco di fronte. Da ieri i carabinieri hanno iniziato controlli notturni straordinari. Una lotta senza tregua.

Il servizio di Pasquale Notargiacomo