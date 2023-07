Sciopero degli aerei, adesioni al 90%

Adesione compatta allo sciopero del trasporto aereo. Hanno incrociato le braccia - secondo i sindacati, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto - circa il 90% dei lavoratori.

Oltre 200 i voli cancellati all'aeroporto di Roma Fiumicino, tra nazionali e internazionali, sia in arrivo che in partenza, ma disagi limitati per quei passeggeri - non tutti - che sono stati avvertiti in tempo grazie alle cancellazioni preventive.

A mobilitarsi dalle 10 alle 18 è stato il personale dell'assistenza a terra, a causa del mancato rinnovo del contratto di lavoro

Insieme a loro si sono fermati anche i piloti e gli assistenti di volo delle compagnie low cost che reclamano una regolamentazione salariale migliore.

Il sevizio di Claudio Vedovati, con l'intervista di Antonia Moro a Stefania Fabbri, Segretaria regionale Fit Cisl